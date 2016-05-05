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  • Непомнящий: «Бердыев доказал, что он один из лучших тренеров, если не лучший»

Непомнящий: «Бердыев доказал, что он один из лучших тренеров, если не лучший»

5 мая 2016, 22:54
10

Экс-наставник «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о главном тренере «Ростова» Курбане Бердыеве, подчеркнув: рулевой желто-синих уже давно доказал, что является одним из сильнейших отечественных специалистов.

Вы хорошо знаете Курбана Бердыева. Как думаете, продолжит он работу в «Ростове», или его все-таки куда-то переманят?

– Ну, я все-таки не настолько хорошо его знаю как человека. Как тренера – да, но это другое. На каком месте закончит «Ростов"? Я не пророк. Для этого клуба участие в Лиге чемпионов будет огромным успехом. На что там рассчитывать? Есть пример «Атлетико», который вышел в финал. Так что не обязательно иметь команду звезд, чтобы добиваться успехов.

За счет чего Бердыеву удалось создать такой коллектив?

– У «Ростова» на каждую позицию удачно подобраны игроки. Есть гармония, как в ансамбле. Курбан умеет доходчиво объяснять свои требования, при этом чувствует игроков и не просит от них больше, чем они могут выполнить. И ведь нельзя сказать, что «Ростов» играет так же, как чемпионский «Рубин». Это разные команды! То есть Бердыев умеет работать с любым составом. То, что он один из лучших тренеров, Курбан уже доказал. Если не лучший…

А кому больше симпатизируете в чемпионской гонке – «Ростову» или ЦСКА?

Прошу вас, не провоцируйте! Я знаю, что ЦСКА станет чемпионом, а «Ростов» должен быть вторым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Томь Ростов ЦСКА Бердыев Курбан Непомнящий Валерий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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АНДО
1462478613
для меня тоже бердыев тренер номер 1 в россии. он это уже доказал и с рубином и с ростовом.
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kost31
1462483569
ему бы еще деньжат подкинуть и он бы сделал из Ростова настоящего чемпиона
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арейская
1462489100
Согласна полностью, и что тренер ЛУЧШИЙ, и что место не ниже второго, удачи команде и тренеру!
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Go-o-ol
1462503395
Я уважаю и буду уважать Непомнящего как Великого тренера показавшего нетутилированного сборного скажем во весь" МИР",и согласен с ним,тут с таким составом держаться на высоте,это заслуга тренера,они сами говорят,МЫ ИГРАЕМ,но почему бы не забрать у богочей вкусный "ХЛЕБ".
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Petrak86
1462504789
Он делает из середняка претендента на чемпионство. А до этого делал из середняка чемпиона и играл в ЛЧ. Я, кажется, знаю. какой тренер нужен сборной России на ЧМ-2018. Сборная у нас средняя, и нам нужен именно ТРЕНЕР, который из чего-то непонятного сделает конфетку. Хотя, конечно, клубы и сборные это совсем разные вещи для тренера...
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андрей андреев
1462511841
Одно плохо,все знают что ЦСКА будет 1 ,с чего бы это? Хотя я не сторонник теории заговоров,но очень,очень подозрительно
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Black Giz
1462513881
Одно печалит. ЧТО ВСЕ ВСЕ ЗНАЮТ!!!
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Serjoga
1462515581
А может наоборот? Ростов первый, ЦСКА - второй! Посмотрим!
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vgarakh
1462519002
То, что Бердыев лучший тренер России спору нет, а вот то, что ЦСКА все ставят на первое место - это немного смущает.
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