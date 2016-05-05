Непомнящий: «Бердыев доказал, что он один из лучших тренеров, если не лучший»

Экс-наставник «Томи» Валерий Непомнящий поделился мнением о главном тренере «Ростова» Курбане Бердыеве, подчеркнув: рулевой желто-синих уже давно доказал, что является одним из сильнейших отечественных специалистов.

– Вы хорошо знаете Курбана Бердыева. Как думаете, продолжит он работу в «Ростове», или его все-таки куда-то переманят?

– Ну, я все-таки не настолько хорошо его знаю как человека. Как тренера – да, но это другое. На каком месте закончит «Ростов"? Я не пророк. Для этого клуба участие в Лиге чемпионов будет огромным успехом. На что там рассчитывать? Есть пример «Атлетико», который вышел в финал. Так что не обязательно иметь команду звезд, чтобы добиваться успехов.

– За счет чего Бердыеву удалось создать такой коллектив?

– У «Ростова» на каждую позицию удачно подобраны игроки. Есть гармония, как в ансамбле. Курбан умеет доходчиво объяснять свои требования, при этом чувствует игроков и не просит от них больше, чем они могут выполнить. И ведь нельзя сказать, что «Ростов» играет так же, как чемпионский «Рубин». Это разные команды! То есть Бердыев умеет работать с любым составом. То, что он один из лучших тренеров, Курбан уже доказал. Если не лучший…

– А кому больше симпатизируете в чемпионской гонке – «Ростову» или ЦСКА?

– Прошу вас, не провоцируйте! Я знаю, что ЦСКА станет чемпионом, а «Ростов» должен быть вторым.