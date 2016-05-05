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    В «Зените» назвали бредом информацию о выступлении Дзюбы в роли «сказочника» в Мариинском театре

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба не будет выступать в роли «сказочника» в Мариинском театре, заявил представитель петербургского клуба.

    «Никакой договоренности с Мариинским театром у нас не было. Не знаем, откуда это все пошло. Полный бред», – сказал представитель пресс-службы.

    Напомним, сегодня в прессе появилась информация, что нападающий сине-бело-голубых примерит на себя роль чтеца симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» в рамках ХХIV международного музыкального фестиваля «Звезды белых ночей», который пройдет в Мариинском театре с 26-го мая по 24-е июля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.05.2016 20:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +141

      erofey83 5 мая 2016, 22:21

      Вот чего в Зените поражены? По моему круто было бы, если это тренировкам не мешает, я даже представляю голос и интонацию))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 5 мая 2016, 20:54

      вай-вай-вай, как жаль- на такого сказочника клоуна-буратину культ.походом вся бы высшая лига повалила бы глазеть...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 5 мая 2016, 20:50

      Дайте ему шанс.

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 20:46

      А зря-очень уж ему подходит-сказочник.

      -2
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      Рейтинг: +45

      Sheevok 5 мая 2016, 20:30

      Он в сборной будет тогда

      -3
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