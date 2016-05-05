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    Булатов назначен главным тренером «Торпедо»

    Экс-наставник «Арсенала» Виктор Булатов назначен на должность главного тренера московского «Торпедо». Свои обязанности он начнет исполнять седьмого мая. Напомним, бывший рулевой черно-белых Валерий Петраков покинул команду в апреле, возглавив «Томь».

    Помимо «Арсенала» 44-летний специалист трудился на посту наставника смоленского «Днепра», пензенского «Зенита» и молодeжной команды туляков.

    После 22-х туров в ПФЛ «Торпедо» располагается на девятой строчке турнирной таблицы зоны «Центр», имея в своем активе 29 очков.

    Источник: ТАСС

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    05.05.2016 19:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 10 мая 2016, 10:34

      Очень хочет работать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 5 мая 2016, 22:16

      а Армавирским Торпедо кото будет пукать?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 5 мая 2016, 21:48

      в топку

      0
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