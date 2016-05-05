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    Протасов: «Как-то вез из-за границы видеомагнитофон Hitachi, но в аэропорту он потерялся»

    Бывший футболист «Днепра», киевского «Динамо», сборных СССР и Украины Олег Протасов поделился воспоминаниями о поездках за границу во времена игроцкой карьеры, а также рассказал, как подвергся ограблению злоумышленниками в период проживания в Греции.

    – Заграничные поездки запомнились?

    – Вспоминаю поездку в Берлин сразу после того, как Советский Союз сбил южнокорейский «Боинг». За нами постоянно ходили мужики в штатском. Видимо, охраняли таким образом, чтобы нам не отомстили за самолет. Но ощущения были неприятными. Поэтому мы придумали такую схему: нашли большой торговый центр, поднимались на пятый этаж, «рассыпались» там и спускались разными путями, чтобы снова всем вместе встретиться. Получалось отшивать их.

    – Икру на продажу возили?

    – Если я когда-то и положил банку черной икры в сумку, то потом через кого-то сдал ее за 20 долларов. Но чтобы ходить и предлагать в магазине «Change, change» – нет. Мне стыдно было. Плюс тогда уже стали выдавать хорошие деньги. Как-то в Кувейте мы имели наличными по 1000 долларов. Многие хотели купить видеомагнитофоны. Я, как специалист, нашел несколько Hitachi, которые соответствовали всем стандартам. По-моему, они стоили по 700 долларов. То есть мы вкладывали практически все состояние в них. Но я организовал покупку, договорился обо всем. Упаковали, все нормально. Прилетели в Шереметьево, и можете с первого раза догадаться, чей магнитофон потерялся. Стою, смотрю: «Где же? Где же?» Так и не дождался. Наверняка грузчики украли. Неприятно было. Сейчас это то же самое, как если машину украдут. Но случались ситуации и хуже.

    – Какие?

    – Лет 10 назад к нам в Греции в дом залезли. Сработали профессионалы, потому что, пока мы ночью спали на втором этаже, они собрали все внизу: телефоны, компьютеры, наличку. Увели две машины из гаража. А сим-карты вытащили и выбросили в бассейн. Понимали, что по спутнику их можно обнаружить. А так никто не нашел. Страховка только что-то выплатила.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    05.05.2016 18:59
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