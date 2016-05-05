«Вест Хэм» предложил «Марселю» 40 миллионов за Батшуайи

«Вест Хэм» сделал официальный запрос в «Марсель» по поводу приобретения нападающего Мичи Батшуайи. Сообщается, что сумма возможного трансфера составит 40 миллионов евро.

Если бельгиец переберется в лондонский клуб, то станет для «молотобойцев» самым дорогим игроком в истории. Тем не менее, «Вест Хэму» еще предстоит выдержать конкуренцию со стороны «Ювентуса», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», которые также проявляют заинтересованность в игроке.

Отметим, что лондонцы хотели видеть форварда в своих рядах еще зимой, однако Батшуайи отказался менять клуб в середине сезона. В нынешнем розыгрыше Лиги 1 бельгиец принял участие в 35-ти матчах, забив 16 голов и сделав девять результативных передач.