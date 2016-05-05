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    Агент Стринича: «Предложения от «Спартака» нет, но все может измениться»

    Футбольный агент Тончи Мартич, представляющий интересы защитника «Наполи» Ивана Стринича, подчеркнул, что его клиент не получал предложения о переходе в «Спартак». Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб собирается приобрести хорвата в летнее трансферное окно.

    «На данный момент у него еще остается три года контракта с «Наполи». «Спартак» еще не делал официального предложения по переходу Ивана. В ближайшее время ситуация может измениться. Возможно, существует интерес. Но сейчас есть только слухи, предложения в клуб еще не поступало», – сказал агент.

    В нынешнем сезоне Стринич провел в составе «Наполи» 13 матчей во всех турнирах. Рыночная стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    05.05.2016 14:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 мая 2016, 18:38

      наполи 23 раза не ставил его на игру, а в спартаке что скамейку некоу полировать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2016, 15:48

      Ну нет и хорошо.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Kupid 5 мая 2016, 15:34

      ну и заголовок поста...

      1
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