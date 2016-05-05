Раньери хочет видеть в «Лестере» Маноласа

Защитник «Ромы» Константинос Манолас следующий сезон может начать в английской Премьер-лиге. Свои виды на футболиста имеет «Лестер», сообщает La Gazzetta dello Sport. Главный тренер английского клуба Клаудио Раньери уже работал с 24-летним защитником в сборной Греции. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Известно, что Манолос входит в интересы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне грек провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 24 миллиона евро.