Гарсия Тораль: «Не думаю, что атмосфера «Энфилда» окажет на нас негативное воздействие»

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями накануне ответного матча Лиги Европы против «Ливерпуля». В первой игре испанцы победили со счетом 1:0.

«Мы полны надежд. Намерены выложиться по максимуму и получить удовольствие от своей игры. Мы хотим быть конкурентоспособными. Мы чувствуем, что у нас есть все шансы пробиться в финал.

Не думаю, что атмосфера на стадионе окажет на нас какое-либо негативное воздействие. Если только позитивное. Возможно, «Ливерпуль» сыграет по новой схеме и произведет какие-то изменения в составе, но на нас это никак не повлияет», – сказал Гарсия Тораль.

Матч «Ливерпуль» – «Вильярреал» состоится в четверг, 5 мая. Начало – в 22:05 по московскому времени.