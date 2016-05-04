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    ЦСКА примет решение о контракте Оланаре после операции

    Решение о выкупе контракта нападающего Аарона Оланаре будет принято ЦСКА после того, как травмированному футболисту будет сделана операция. Об этом рассказал глава селекционного отдела армейцев Олег Яровинский.

    – Для Оланаре сезон закончен. Какое решение будете принято по нему летом? Будете ли выкупать его контракт?

    – Вся информация по Оланаре будет после того, как он полностью пройдет медицинское обследование и после операции.

    – Значит, решение клуба будет зависеть от сроков восстановления?

    – Нет. Дело не в этом. Просто у нас есть определенная процедура в клубе, которой мы придерживаемся.

    Напомним, Оланаре арендован ЦСКА у китайского клуба «Гуанчжоу Фули».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.05.2016 19:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2229

      river31 5 мая 2016, 07:07

      Хороший нападающий, работящий. Главное чтоб травма без последствий и рецидивов прошла.
      Само собой скорейшего выздоровления и выхода на поле.

      2
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      Рейтинг: +151

      VITPO 5 мая 2016, 02:25

      Дело не в подписании.Просто,скорейшего выздоровления.

      2
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      Рейтинг: +790

      denisov 5 мая 2016, 00:06

      Я бы подписал его

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 4 мая 2016, 21:07

      Надо подписывать

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Klaido 4 мая 2016, 23:42

      У самурая хватит чести не слушать идиотов типа некоторых глоров Спартака (которых он, кстати, вместе с командой не раз больно опускал). А Оланаре на глоров этих и подавно клал. Жаль, что голами не успел унизить. Ничего, еще все впереди

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      Рейтинг: +1481

      GM > Klaido 5 мая 2016, 02:02

      Мясо такое мясо. Только запах тухлятины вокруг себя распространяют.
      Тринадцать лет без побед - обнять и плакать над убогими :)

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Klaido 5 мая 2016, 15:25

      За своими ребрами, лобызающими штанги, да немцами, забивающими собственной команде больше, чем чужой, поглядывай, шлюшкообразное. А про идейность так уж вообще чья бы свинья хрюкала

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