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    Анчелотти заинтересован в переходе Чорлуки в «Баварию»

    Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука летом может стать игроком «Баварии».

    Хорватское издание Vecernji сообщает, что в трансфере футболиста железнодорожников заинтересован Карло Анчелотти, который возглавит мюнхенцев по окончании этого сезона.

    По информации источника, «Локомотив» намерен получить за игрока не менее семи миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Чорлука сыграл за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах и забил три гола. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2016 19:18
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 7 мая 2016, 14:24

      Трансферы и все тп это конечно хорошо, но надо бы Баварии и своих воспитанников превлекать, надеюсь, что с приходом Улика все так и будет; вот Аякс 90-х выиграл лч только со своими в команде и это куда приятнее, чем трать миллионы на трансферы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +187

      teodogat 6 мая 2016, 11:30

      Не пугает ли пропасть между уровнем чемпионата России и полуфиналом лиги чемпионов, который все никак не удается пройти Баварии?

      0
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      Рейтинг: +24

      Вратарььь 5 мая 2016, 17:02

      за 7 миллионов терять лидера защиты? серьёзно? ересь какая-то

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 мая 2016, 21:45

      Форварда уже профукали-теперь основного защитника еще профукайте-и слава тогда вашей хозяйке.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 21:14

      Молодцы Локо,продавайте всех. Сейчас импортозамещение,оставляйте только россиян. Привет от динамо)))

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 4 мая 2016, 21:03

      30 и он ваш, по нынешним меркам такой защитник столько и стоит, а если предложат 11 о им в ответку надо предложить боатенга за 5 купить

      0
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      Рейтинг: +24

      west29 4 мая 2016, 20:20

      да и еще других ведущих игроков продавайте, а сами на лигу чемпионов замахнулись(((

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 4 мая 2016, 20:02

      обойдутся немцы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 4 мая 2016, 19:43

      Вот так поворот.

      0
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      Рейтинг: +15

      FanFCLM48 4 мая 2016, 19:34

      Главное маркет оценивает в 11, ЛОКО хочет 7, ё мое, у баварии явно деньги есть, если уж и продавать, то повыше, чем на маркете!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > FanFCLM48 4 мая 2016, 21:13

      А как маржу тогда отмыть,если продать по цене маркета?

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