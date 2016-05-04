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    Шесть желтых карточек «Спартака» в матче с «Локомотивом» будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК

    Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о том, какие моменты будут разобраны на ближайшем заседании комитета по итогам 26-го тура российской Премьер-лиги, которое состоится 5 мая.

    «В повестку ближайшего заседания КДК включены следующие вопросы: матч «Локомотив» — «Спартак» — скандирование ненормативной лексики и использование пиротехники болельщиками обеих команд и шесть предупреждений за матч у команды «Спартак». Матч «Уфа» — «Рубин» — использование болельщиками «Уфы» пиротехнических изделий и скандирование нецензурной лексики болельщиками «Рубина». Матч «Краснодар» — «Анжи» — демонстрация болельщиками «Краснодара» несанкционированного баннера и появление на поле посторонних лиц из «Анжи». Также будет рассмотрен финальный матч Кубка России ЦСКА – «Зенит». Скандирование нецензурной лексики и использование пиротехнических изделий болельщиками ЦСКА и появление посторонних лиц на поле», – проинформировал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.05.2016 12:14
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    Комментарии3
    ...
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 4 мая 2016, 17:07

      А непоказанные 2 красные они не хотят рассмотреть?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      zeni 4 мая 2016, 15:04

      Расформировать СВИНЕЙ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 4 мая 2016, 12:23

      Обязательно отменят желтую Попову и накажут Казань за посторонних.

      -3
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