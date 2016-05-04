Гацкан: «Мы не сравниваем себя с «Лестером», разве что в шутку»

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан не отрицает, что у его команды много общего с чемпионом Англии «Лестером», но, по словам футболиста, ростовчане не сравнивают себя с «лисами».

В данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидера ЦСКА на два очка.

«Мы не сравниваем себя с «Лестером», разве что в шутку. Да, мы находимся в верхней части турнирной таблицы, а в прошлом сезоне были близки к вылету в низшую лигу, но с точки зрения игры, мы не может проводить сравнений. Не потому, что английская Премьер-лига лучше российской, просто игроки в каждой команде совершенно разные», – сказал футболист.