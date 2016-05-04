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    Сотрудник «Лестера»: «Однажды Варди пришел пьяным на тренировку»

    Заместитель председателя правления «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха рассказал о том, с какими жизненными проблемами сталкивался форвард «лис» Джейми Варди.

    «Однажды мне сказали, что Варди прибыл на тренировку пьяным. Я решил лично поговорить с ним об этом. Я не мог поверить, неужели он хочет именно так завершить свою карьеру.

    Тогда он сказал мне, что не знает, как теперь жить, раньше ему никогда не платили столько, сколько у нас. После этого разговора он бросил пить и начал усердно работать на тренировках. Варди приспособился и стал новым человеком», – сказал Шриваддханапрабха в интервью Daily Magazine.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.05.2016 06:46
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 4 мая 2016, 20:36

      Вообще-то этот сотрудник - сын хозяина Лестера. Ну а Варди, еще будучи любителем и выступая за полупрофессиональную команду 5-го дивизиона, имел условный срок и находился под круглосуточным наблюдением за нанесение телесных повреждений средней тяжести в пьяной драке. Он даже играть был вынужден в ножном браслете с маячком.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 4 мая 2016, 16:48

      не зря про него фильм снимают)

      1
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 мая 2016, 11:33

      Заместитель председателя правления «Лестера» Айяватт Шривадданапрабха

      хорошо что с такой фамилией человек не футболист))..не помню кто комментировал игру ..то ли локомотива..то ли сборной нашей... меняют игрока Динияра Билялетдинова и комментатор в шутку произносит...ну наконец то заменили..а то невыговоришь его фамилию..

      0
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 4 мая 2016, 10:47

      Кто в жизни не ошибался? Главное - выводы правильные сделал.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 мая 2016, 09:11

      Да в Англии таких ситуевин как ...овна за баней)))

      2
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 мая 2016, 08:34

      У нас пьяные за рулем катаются и ничего. Шривадданапрабха на них нет)

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Klaido 4 мая 2016, 18:27

      ахах, там не каждый трезвый-то без запинок произнесет)))

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      Рейтинг: +319

      семенчик 4 мая 2016, 08:29

      Тоже мне трагедия! Наши иногда на матч выходят бухие,А тут тренировка!

      1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 4 мая 2016, 07:03

      ели прочитал фамилию

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 > russkiisergei 4 мая 2016, 13:59

      как твои мозги с паралельными извилинами додумались до такого

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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 > санчесс 4 мая 2016, 13:59

      к логопеду сходи валера

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