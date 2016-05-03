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    Президент «Лейрии» Толстиков обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

    Португальская «Лейрия» и ее владелец Александр Толстиков обвиняются в преступлениях по отмыванию денег, связи с преступными группировками, подделке документов и мошенничеству. Об этом сообщает Correio da Manhã.

    Португальские правоохранительные органы проводят расследование по факту трансферов российских футболистов команды Виталия Лысцова и Томаса Рукаса, а также нынешнего голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка. Кроме того, отмечается, что преступные организации инвестировали в «Лейрию» несколько миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2016 17:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 мая 2016, 18:32

      Воровали и будем воровать, Россия вперёд

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      greck 3 мая 2016, 18:13

      Мы русские честно зарабатывать в рот е...ли, нам надо отмыть...умыкнуть...подрезать.
      ..уклониться...это в душе....португезам не понять...

      -3
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