Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

УЕФА: «При необходимости Сербия и Косово будут разведены»

3 мая 2016, 16:42
2

Исполняющий обязанности генерального секретаря УЕФА Теодор Теодоридис дал понять, что возможный матч между сборными Сербии и Косово не сможет состояться из-за разведения команд при жеребьевке турниров. Напомним, что Федерация футбола Косово сегодня стала членом УЕФА.

«У нас очень часто происходит такая практика. Жеребьевка турниров национальных сборных производится таким образом, чтобы Армения и Азербайджан не играли в одной группе, сейчас то же применяется и к Украине с Россией. При необходимости соответствующий комитет примет соответствующие меры», – отметил Теодоридис.

Источник: Р-Спорт
Европа Сербия Косово
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Boozman
1462290151
С албанцами что-то не захотели разводить
Ответить
redarmy83
1462291600
Да ладно вам, это ж разные государства ))) Придурки, натворили делов, а теперь черти что. Косово - Сербия! Ублюдки пиндосовские.
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
2
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
4
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
4
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
8
Все новости
Все новости
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
18:12
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
17:46
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
20
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
15:42
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
1
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
3
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
8
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
4
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
4
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
8
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
6
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+