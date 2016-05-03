УЕФА: «При необходимости Сербия и Косово будут разведены»

Исполняющий обязанности генерального секретаря УЕФА Теодор Теодоридис дал понять, что возможный матч между сборными Сербии и Косово не сможет состояться из-за разведения команд при жеребьевке турниров. Напомним, что Федерация футбола Косово сегодня стала членом УЕФА.

«У нас очень часто происходит такая практика. Жеребьевка турниров национальных сборных производится таким образом, чтобы Армения и Азербайджан не играли в одной группе, сейчас то же применяется и к Украине с Россией. При необходимости соответствующий комитет примет соответствующие меры», – отметил Теодоридис.