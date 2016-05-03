Семак хочет остаться в «Зените»

Тренер «Зенита» Сергей Семак рассчитывает остаться в команде даже с приходом нового наставника.

«Не знаю, где буду в следующем сезоне, посмотрим. Но, конечно, хотелось бы остаться в «Зените». Руководство расставляет приоритеты, объявляет и объясняет свои шаги – занимается поиском нового главного тренера. Но он еще не назван», – сказал Семак.

Напомним, что португалец Андре Виллаш-Боаш покинет свой пост главного тренера команды по окончании текущего сезона. Известно об интересе «Зенита» к чилийцу Мануэлю Пеллегрини из «Манчестер Сити» и португальцу Паулу Соузе из «Фиорентины».