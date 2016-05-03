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    Витсель объявит о своем будущем после Евро-2016

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель сказал, что примет решение относительно своего будущего после завершения чемпионата Европы, который пройдет этим летом во Франции.

    «Сейчас я в восторге от того, что мы выиграли кубок. Но еще есть чемпионат, в котором мы будем бороться до самого конца, и чемпионат Европы. А дальше посмотрим, останусь ли я или нет», – сказал Витсель.

    Стоит отметить, что действующий контракт 27-летнего футболиста сборной Бельгии с «Зенитом» рассчитан до середины 2017 года. Известно об интересе к нему с стороны «Ромы», «Ювентуса», «Милана», «Фиорентины», «Сток Сити», «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Челси». По данным Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 28 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    03.05.2016 09:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 4 мая 2016, 14:49

      давай в ЮВЕ

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 3 мая 2016, 16:02

      Наивный))) Рассчитывает блеснуть на ЧЕ, чтобы перебраться в топ-клуб, а если нет, то остаться)
      Аксель, по твоей игре понятно - не блеснешь!

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