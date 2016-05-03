Покеттино: «Прежде всего поздравляю «Лестер», Раньери, их игроков и болельщиков»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после матча 36-го тура АПЛ против «Челси» (2:2). Этот результат обеспечил чемпионство «Лестеру».

«Прежде всего поздравляю «Лестер», Клаудио Раньери, их игроков и болельщиков. Я разочарован, потому что думал, что мы останемся в гонке. Выигрывая после первого тайма со счетом 2:0, мы должны были во второй половине играть на контратаках и забивать третий, но случилось то, что случилось.

Мы разочарованы из-за титула, но нужно быть реалистами и поздравить наших игроков. В следующем сезоне мы должны стать сильнее и снова попытаться ввязаться в борьбу», – сказал Покеттино.