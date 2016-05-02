«Зениту» придется заплатить за Соузу не меньше 4 миллионов

Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может летом возглавить «Зенит», клубы уже начали активные переговоры.

«Зенит» действительно всерьез рассматривает кандидатуру Соузы, контакты с ним уже были, и не опосредованные, а вполне конкретные. Главная проблема – действующий контракт португальца с «Фиорентиной». Чтобы выкупить его, нужно заплатить «Фиорентине» в районе 4-4,5 млн евро. Вряд ли флорентийцы будут отпускать просто так своего тренера при таком спросе на него. Но Соуза – всего лишь один из кандидатов в тренеры «Зенита». Паулу очевидно привлекает питерский клуб, но «Зенит» общается с разными специалистами, не только с Соузой», – пояснил комментатор Нобель Арустамян.