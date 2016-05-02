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    Нолито станет игроком «Милана»

    Нападающий «Сельты» Нолито может начать следующий сезон в футболке «Милана». Форвард сборной Испании уже достиг договоренности с итальянским клубом.

    Сообщается, что 29-летний футболист дал согласие на подписание четырехлетнего контракта с «россонери». Теперь клубам осталось договориться о трансфере игрока, рыночная стоимость которого составляет 15 миллионов евро.

    В нынешнем розыгрыше Примеры Нолито провел 27 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

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    02.05.2016 09:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +61

      Mr.Kramer 2 мая 2016, 11:53

      С такой трансферной политикой Милан вряд ли вернёт себе прежние позиции.

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