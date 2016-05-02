«Челси» намерен оставить Пато

Нападающий «Коринтианса» Алешандре Пато, выступающий в этом сезоне на правах аренды в «Челси», может остаться в лондонском клубе на постоянной основе.

В услугах 26-летнего форварда заинтересован новый наставник «синих» Антонио Конте, который рассматривает бразильца в качестве одного из форвардов основного состава. Руководство клуба в ближайшее время проведет переговоры о выкупе футболиста.

В нынешнем сезоне Пато провел в составе «Челси» два матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.