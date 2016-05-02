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    Данни: «После возвращения буду еще сильнее. Хочу выиграть РФПЛ и в этом и в следующем сезоне»

    Полузащитник «Зенита» Данни отправился вместе с петербургской командой в Казань на финальный матч Кубка России против ЦСКА. Напомним, что португальский хавбек не сможет помочь сине-бело-голубым из-за разрыва передней крестообразной связки колена.

    – Как вы себя чувствуете?

    – На самом деле неплохо, хотя это странные ощущения: ехать на выезд с командой, зная, что точно не сможешь помочь ей в игре. Надеюсь, сумею помочь хотя бы за пределами поля. Постараюсь добавить ребятам уверенности. Мы все хотим выиграть. У нас отличная команда и прекрасные игроки – все необходимое для победы в финале Кубка.

    – Перелет в Казань и присутствие на матче не опасны для вашего здоровья?

    – Почему это должно быть опасно? Никаких опасностей! Я чувствую себя нормально. Каждый день занимаюсь с физиотерапевтом. Да, встреча с хирургом еще впереди, но сейчас мое состояние совсем неплохое. Надеюсь быстро вернуться в строй. Операция состоится после 9 мая. Как только все закончится – приступлю к восстановлению, чтобы стать еще сильнее.

    – Почувствовали поддержку со стороны болельщиков?

    – Да-да!. Читал газеты, статьи в интернете, комментарии в Instagram, все видел. Очень рад, что столько людей выражает мне поддержку. Говорю всем: вернусь скоро и буду еще сильнее. Хочу стать чемпионом и в этом и в следующем сезоне!

    – На матч с «Амкаром» в полуфинале Кубка вся команда вышла в футболках с десятым номером и вашим именем на спине. Видели?

    – Смотрел матч по телевизору. В тот момент, когда увидел выход на поле, испытал непередаваемые эмоции. Рад играть в этой команде. Мы как одна семья! Моя вторая семья…

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.05.2016 06:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 2 мая 2016, 18:22

      в лч не если не попадете халк скажет вам давай досвиданья

      0
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      Рейтинг: +3933

      Kollljan > Rzn_za_cska 2 мая 2016, 19:35

      И без Халка раньше играли.

      0
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      Рейтинг: +759

      sevsor 2 мая 2016, 15:03

      Поправляйся, капитан! Ждём твоего возвращения!)))

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 мая 2016, 10:15

      Как человек желаю скорейшего востановления.А как болельщик скажу ,что не в этом году вам быть чемпионом,думаю Гинер уже проплатил за первое место и кони в очередной раз будут позорить страну в Лиге Чемпионов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +192

      LINED > Диктор 2 мая 2016, 11:42

      Теперь в каждую новость будешь этот комментарий впихивать?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > LINED 2 мая 2016, 12:39

      Ты как чувствуется конюший,ну так смотри объективно на ситуацию.Правде надо смотреть в глаза.

      -1
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      Рейтинг: +81

      zeni 2 мая 2016, 07:29

      Здоровья тебе КАПИТАН!!

      2
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      Рейтинг: +91

      grigkh 2 мая 2016, 06:56

      +

      -1
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 2 мая 2016, 06:52

      молорик

      -1
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      Рейтинг: +345

      zadira56 2 мая 2016, 06:40

      Жаль,что так случилось(
      Желаю скорейшего выздоровления!

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