Кононов: «Если «Краснодар» не попадет в Лигу Европы, это будет ужасно»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился мнением о турнирных перспективах «быков» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент краснодарская команда занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место.

– Пока не могу говорить ни о Лиге чемпионов, ни о Лиге Европы. Мы обсудим это после окончания чемпионата. Для нас каждый матч важен, как мы сыграем.

– Какой результат по итогам чемпионата можете назвать ужасным и какой – отличным?

– То, что не попадем в Лигу Европы, – ужасный.