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    Рейнгольд: «Поставь арбитр пенальти в ворота «Спартака» – матч сложился бы совсем иначе»

    Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о своих впечатлениях от матча красно-белых против «Локомотива» в 26 туре российской Премьер-лиги.

    «Я очень рад победе своей команды, но чувствую какую-то несправедливость. «Спартак» выиграл, ребята старались, победили 2:0, хотя «Локомотив» имел преимущество... но дело в другом: я уже неоднократно говорил, что вне зависимости от счета и играющих команд, в ворота «Спартака» не назначили стопроцентный пенальти. Мне обидно, и не потому, что судья проглядел момент, а потому, что арбитры футбол не понимают.

    Поставь бы он пенальти в ворота «Спартака» – совсем иначе сложился бы матч. Это как холодный душ был для игроков «Локомотива». Хозяева повели бы со счетом 1:0, а дальнейшее развитие событий нам неизвестно. Получилось все наоборот. Такие судьи не имеют права работать, они портят игру и атмосферу. Недавно схожий эпизод был в игре «Спартака» против «Ростова», когда засчитали 2 гола ростовчан из офсайдов.

    Не хочу говорить о том, что «Спартак» сыграл здорово, хотя ребята выложились, но в «Локомотиве» творится беда. Команда не привыкла так играть, они любят играть на контратаках, но сегодня коллектив попал в ситуацию, когда нужно было бежать вперед и раскрываться. Однако впереди нет исполнителей. Есть ребята, которые возле штрафной могут разыграть мяч, но завершителя атак нет.

    Все это только беды «Локомотива», а «Спартак» я поздравляю. Нашей команде эта игра была не нужна с точки зрения турнирной таблице, тогда как «железнодорожникам» было крайне важно выиграть. «Красно-белым» даже с такой игрой все равно ничего не светит, ведь команда выиграла на желании и стремлении, но нужно еще мастерство, а у команды этого нет», – заявил Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    01.05.2016 12:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +345

      zadira56 1 мая 2016, 18:33

      Если бы у бабки был ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 1 мая 2016, 14:58

      Какая победа Спартака ? Это Локомотив сам себе проиграл, свысока поглядывая на соперника , и мячик себе забили сами .а когда в конце задёргались то было поздно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 мая 2016, 14:18

      Спортак выиграл не на стремлении и желании,а за счёт судьи,которому
      не место в судейской компании РФПЛ. Сколько бабла он получил?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор > vladimir-7 1 мая 2016, 15:52

      А ваш Гинер сколько судьям платит? И еще -не можешь правильно написать название команды иди во дворе за мальчишек болей.А оскорбляя команду-ты показываешь лишь уровень своего воспитания и развития.

      2
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      ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Диктор 1 мая 2016, 18:35

      Да он просто дегенерат

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > vladimir-7 1 мая 2016, 18:38

      Как много появилось неучей. Ты хоть когда нибудь в футбол играл чехан.

      -1
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      Рейтинг: +55

      яБеда 1 мая 2016, 13:56

      Истину глаголешь!! Преревертыш Мля!!!

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 мая 2016, 13:11

      Не называй Спартак НАШЕЙ командой,ты и Спартак это несовместимые вещи.

      1
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