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    Руководство «Мордовии» пообещало выплатить все долги в течение мая

    Пресс-атташе «Мордовии» Виталий Лаптев рассказал о темпе хода выплат задолженностей игрокам и тренерскому штабу клуба.

    «Начались выплаты задолженности футболистам и тренерскому штабу «Мордовии», но пока погашена только часть долга. Руководство клуба пообещало, что в течение мая все обязательства будут выполнены, включая и апрельскую зарплату. Неизвестно, как будет на самом деле», – сообщил Лаптев.

    Отмечается, что ситуация по погашению задолженностей находится на особом контроле главы Республики Мордовия Владимира Волкова.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.05.2016 12:49
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