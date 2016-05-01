Дибала намерен пойти по стопам Буффона и Дель Пьеро

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала признался, что мечтает выступать в туринском клубе на протяжении долгого времени.

«Истории Дель Пьеро и Буффона приводят меня в восторг. Выступать в одном клубе 20 лет – великолепное достижение. Могу ли я повторить это? Почему бы и нет. Не хочу давать каких-либо обещаний, поскольку не все в этом случае зависит только от меня, но я бы хотел провести в футболке «Ювентуса» много лет и завоевать в составе команды столько же трофеев, сколько их выиграли Дель Пьеро и Буффон», – сказал Дибала.