Шмейхель: «Не стоит спешить, «Лестер» еще не стал чемпионом АПЛ»

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель подчеркнул, что игрокам его команды нужно быть предельно сконцентрированными в предстоящем матче 36-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что победа в этой встрече может принести «лисам» чемпионство в АПЛ.

«Если нам все же удастся завоевать титул, то это будет большим достижением для всего клуба и города. Но не стоит спешить, поскольку мы еще ничего не выиграли. Нам предстоит проделать большую работу», – отметил Шмейхель.