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    АПЛ. «Лестер Сити» может стать чемпионом в игре с «Манчестер Юнайтед»

    В воскресенье состоится поединок 36-го тура чемпионата Англии, в котором «Лестер Сити» под руководством Клаудио Раньери постарается поставить точку в самой невероятной футбольной истории этого сезона. Для победы в АПЛ «лисам» нужно обыгрывать на выезде «Манчестер Юнайтед», который борется за еврокубки и вовсе не намерен делиться очками со своим соперником. По словам главного тренера манкунианцев Луи ван Гаала, его команда сделает все возможное для того, чтобы не дать «Лестеру» завоевать чемпионство на «Олд Траффорд».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:05. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2016 09:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 1 мая 2016, 10:41

      Верим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 мая 2016, 10:36

      Да

      0
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      Рейтинг: +10

      tigi13 1 мая 2016, 10:12

      лестер -чемпион

      0
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