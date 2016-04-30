Терри: «За один матч у меня «уходит» три пары бутс»

Защитник «Челси» Джон Терри признался, что не может использовать одни и те же бутсы на протяжении всего матча. По словам 35-летнего футболиста, для одной игры ему нужно как минимум три пары экипировки.

«Первую пару бутс я использую на предыгровой разминке, во второй выхожу на первый тайм, а в третьей провожу вторую половину встречи. Дальнейшее этих бутс исключено.

Когда бутсы слегка размягчаются, я начинаю не так хорошо чувствовать свои ноги. По этой причине мне приходится их менять с такой регулярностью», – приводит слова Терри Soccer AM.