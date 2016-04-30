Чугайнов: «Локомотив» будет играть от обороны, но победит «Спартак» со счетом 3:1»

Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился своим прогнозом на игру 26-го тура РФПЛ против «Спартака». По его мнению, железнодорожники сыграют от обороны, что не помешает им добыть необходимые три очка.

– «Локомотив» будет играть от обороны, отдаст сопернику мяч, но победит со счетом 3:1. У «Спартака» одна из худших линий защиты. На данный момент железнодорожники выглядят монолитней, интересней, чем красно-белые. Да, у команды Игоря Черевченко бывают осечки вроде игры с «Крыльями», но она сражается за чемпионство и не намерена упускать возможность завоевать золотые медали. Тогда как спартаковцы имеют призрачные шансы зацепиться за Лигу Европы. Сегодня победа нужнее «Локомотиву».

– Не исключаете, что сегодня может состояться тренерская отставка?

– В футболе все возможно. Для «Спартака» сезон провален, но вряд ли Аленичева уволят после матча, ведь до конца чемпионата осталось немного.