Ширко: «В неудачах «Спартака» виноваты все: игроки, тренеры, руководство»

Экс-форвард «Спартака» Александр Ширко поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 26-го тура РФПЛ с «Локомотивом», а также отметил, что в неудачах красно-белых стоит винить всех: от игроков до руководства клуба.

– Остается только надеяться, что серия без побед над «Локомотивом» и в чемпионате прервется. Пока есть возможность попасть в Лигу Европу, надо ее использовать.

– Что сегодня «Спартак» может противопоставить сопернику?

– Ребята должны объединиться, взять себя в руки и собраться после неудачных результатов. Команда должна закончить сезон на положительной ноте.

– Поход на фанатскую трибуну может стать стимулом?

– Не знаю, что от этого разговора ждут болельщики. Проиграет, к примеру, сегодня «Спартак», и что, опять позовут игроков общаться? Видно, что дела у красно-белых не клеится, и разговорами ситуацию не исправить.

– Что, по-вашему, способно изменить ее к лучшему?

– Надо системно выстраивать игру, набирать хороших футболистов. Виноваты все: игроки, тренеры, руководство. Тренерский штаб меняется каждый год, а коллектив остается. Большинство из игроков не способны бороться за высокие места. Необходимо усиливать каждую линию, причем по несколько человек. За год этого не сделать, но костяк нужно выстроить, и вокруг него строить команду. Пока же идет топтание на месте.

– Аленичев еще зимой говорил, что этот состав способен выполнить поставленную задачу.

– Сражаться-то он готов. Только без усиления выполнить задачу тяжело. Зимой ушли 4-5 человек, а пришел только Мельгарехо. И как добиваться попадания в Лигу Европы? Попробовали – не получилось.

– Сегодня Аленичев опробует уже десятое сочетание центральных защитников. Опасаетесь?

– Решение принимает тренерский штаб исходя из того, кто есть в наличии на конкретный матч. Пробовать связки можно, но лучше это делать на сборах или в тренировках. Сейчас такой возможности нет, поэтому пусть играют Пуцко с Кутеповым.

– Счет назовете?

– Воздержусь. Тяжело даже предугадать, какой исход будет в сегодняшнем дерби.