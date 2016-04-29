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    Давид Силва пропустит ответный матч с «Реалом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини рассказал о ситуации в команде в преддверии матчей с «Саутгемптоном» и «Реалом».

    «У Давида Силвы небольшая травма, но на этой неделе он еще не может играть. На полное восстановление потребуется еще две-три недели. Яя Туре сегодня возобновил тренировки с общей группой. Посмотрим, будет ли он готов выйти на поле в среду. Остальные игроки в порядке. Самир Насри работал на этой неделе без каких-либо трудностей, и он в списке игроков на матч 36-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».

    Для успешной борьбы в двух турнирах нам нужна вся команда. Рахим Стерлинг только недавно восстановился после серьeзной мышечной травмы, поэтому пока играет только часть матчей. Если он вернет прежнюю игровую форму за четыре-пять матчей, я буду рад», – отметил чилийский специалист.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    29.04.2016 16:53
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