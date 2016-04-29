Тотти в ближайшее время подпишет новый контракт с «Ромой»

«Нападающий «Ромы» Франческо Тотти близок к подписанию нового контракта с итальянским клубом. Нынешнее соглашение 39-летнего форварда с «волками» истекает летом этого года.

Руководство римлян в ближайшие дни обсудит детали договора с футболистом, после чего объявит о подписании нового трудового соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти покинет свой пост, если Тотти останется в клубе.