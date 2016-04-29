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    Тотти в ближайшее время подпишет новый контракт с «Ромой»

    «Нападающий «Ромы» Франческо Тотти близок к подписанию нового контракта с итальянским клубом. Нынешнее соглашение 39-летнего форварда с «волками» истекает летом этого года.

    Руководство римлян в ближайшие дни обсудит детали договора с футболистом, после чего объявит о подписании нового трудового соглашения.

    Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти покинет свой пост, если Тотти останется в клубе.

    Источник: Football Italia

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    29.04.2016 12:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 29 апреля 2016, 14:48

      как я и писал ранее РИМ не должен терять императора,проще лысого выгнать в шею

      1
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    • ...
      Рейтинг: +579

      lange 29 апреля 2016, 13:59

      Кстати у Тотти родился правнук , поздравим императора )

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 29 апреля 2016, 13:00

      Спагетти пакует чемоданы...?!

      1
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