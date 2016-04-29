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    Дюрица: «Яркие имена в составе сборной России? У вас в атаке есть Дзюба»

    Защитник московского «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица рассказал о своих ожиданиях от предстоящего летом чемпионата Европы-2016.

    – Понимаю, что впереди большое событие, но сейчас о нем не задумываюсь. Как и большинство сборников. В конце сезона все увлечены подготовкой к решающим матчам.
    Словакия – сильная команда. Горжусь, что у нас команда сплоченная, и дух наш крепок. Да, нам, допустим, не хватает креатива в атаке. Но мы компенсируем это коллективными действиями. Не удивляйтесь, если команды типа Словакии или Исландии, без ярких имен, успешно выступят на Евро.

    – А у сборной России есть яркие имена?

    – У вас в атаке есть Артем Дзюба. Он набрал хорошую форму. Мы с ним, наверное, до Евро встретимся, в предпоследнем туре.

    – Почему Дзюба?

    – Все-таки держу в голове наш матч на Евро (улыбается). Дзюбу я давно отметил, еще когда играл против него за «Сатурн». Тогда он был совсем молодой: в «Спартаке» и «Томи» у парня не все получалось. Но манера игры, габариты, все это говорило о том, что форвард не потеряется. В «Зените» он получил замечательных партнеров. На него охотно играют, выводят на ударную позицию. Витсель, Халк, Данни – они для него все делают. И игрок становится увереннее в своих силах. Начинает колотить по воротам, больше забивать. В других командах Дзюбе было сложнее, на него забрасывали мяч: цепляйся, борись.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    29.04.2016 01:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 29 апреля 2016, 12:36

      Это скорее яркая личность, а не имя, слава богу хоть на нормальный уровень перед евро вышел.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 29 апреля 2016, 09:08

      было бы у меня 1000 баксов поставил бы не задумываясь на то что Дзюба на Евро не забьет а может и вообще Россия не забьет

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Garrincha58 29 апреля 2016, 23:24

      Зато Игорёк накосячит(скажет опять фонариком насветили)))

      1
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      Рейтинг: +134

      Заря 29 апреля 2016, 07:40

      А что у него в Томи не получалось-то? У нас он забивал и был вообще в порядке.

      2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 29 апреля 2016, 07:21

      Но без Халка,Дзюба превращается из дерева в мёртвое дерево

      2
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 29 апреля 2016, 05:57

      Ох Дюрица шельма!

      0
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      Рейтинг: +12

      Morro 29 апреля 2016, 05:37

      что правда то правда

      0
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      Рейтинг: +101

      Ver 29 апреля 2016, 05:28

      Самая страшная характеристика нашей сборной:" У вас в атаке есть Дзюба"...

      4
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