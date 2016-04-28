Шевчук: «Матч с «Севильей» 2007 года? Это уже история»

Защитник «Шахтера» Вячеслав Шевчук рассказал о подготовке к матчу с «Севильей» в предстоящем полуфинальном противостоянии в Лиге Европы, а также вспомнил встречу с этой командой в 2007 году в рамках Кубка УЕФА.

«Ответственно готовимся к предстоящей встрече. Готовимся, просматриваем, тренер рассказывает о разных игровых моментах. «Севилья» – хорошая команда. Футболисты играют быстро, мало контролируют мяч, стараясь доставить его как можно скорее вперед.

Матч 2007 года? Это уже история. Я участвовал в тех двух матчах, но уже об этом даже не вспоминаю. Вчера Луческу вспомнил этот матч и уделил ему пару минут, показав некоторые его моменты.

Там у нас было много шансов забить, но мы их не реализовали – неправильно действовали в тактическом плане. Считаю, что тогда мы были сильнее соперника и должны были проходить, хотя и «Севилья» была тоже сильна. Даже, думаю, она была сильнее, чем сейчас», – приводит слова Шевчука телеканал «Футбол 1».

Первый полуфинальный матч Лиги Европы «Шахтер» – «Севилья» состоится в четверг, 28 апреля, в 22:05 по московскому времени.