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    Андрей Федун: «Чтобы очиститься, «Спартаку» можно просто поменяться составами со «Спартаком-2»

    Генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» и младший брат Леонида Федуна Андрей Федун рассказал о причинах снижения посещаемости домашних матчей команды.

    – Все арены зависят от игры команды: могут быть красота, удобства, да хоть черной икрой все намазано… Но это действует только первое время после открытия. А дальше люди – как в театре – ходят не на кресло, а на шоу. Не будет его – стадион начнет тихо ветшать… С другой стороны, болельщики не бросали «Спартак» даже после вылета в первую лигу. Просто у каждого коллектива есть определенные жизненные циклы – они бывают разными, но болеют ведь за клуб, а не за текущую ситуацию, верно?

    – В связи с этим крамольный вопрос: может быть, сейчас вновь необходимо «очищение» ФНЛ?

    – (Смеется). Ну уж нет. У нас там уже есть команда, которая при удачном стечении обстоятельств могла бы выйти в Премьер-лигу, если регламент позволял бы. И составить там конкуренцию «Спартаку-1». Так что если нужно очиститься, можно просто поменять составы местами, – сказал Андрей Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.04.2016 20:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +103

      никорос 29 апреля 2016, 10:07

      не надо спартак 2, это там они не плохи, а тут мы увидели никакущего Пуцко, и улитку брызгалова

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 28 апреля 2016, 12:01

      Да. Разогнать основной состав, оставить только тех кто согласится за идею играть. А зп урезать и компенсировать бонусами за победу. Выиграли - получайте миллионы, проиграли - не нойте.

      1
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      Рейтинг: +454

      Filllllll > Filllllll 28 апреля 2016, 12:01

      А Спартак 2 сделать основным.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1847

      mahan 28 апреля 2016, 09:57

      Рыба гниет с головы ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      ntaram 28 апреля 2016, 08:52

      Верните Валеру!

      -2
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      Рейтинг: +48

      makovei 28 апреля 2016, 00:43

      вообще-то хорошее предложение. думаю парни уж точно не хуже смотрелись бы.

      -1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 27 апреля 2016, 21:31

      Пока федун у руля ,то Спартак будет таким,какой он сейчас.

      2
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