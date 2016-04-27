Стеванович: «Футболисты «Мордовии» договорились, что не будут играть с «Ростовом»

Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович рассказал о ситуации с задолженностями клуба перед игроками. По словам футболиста, команда не выйдет на матч 26-го тура РФПЛ против «Ростова».

«Сегодня опять приезжал человек из Саранска и сказал, что до пятницы или до 1 мая они отдадут одну зарплату или выплатят премиальные за 2015 год. Ситуация такова, что одна зарплата для нас ничего не значит. Задолженность очень большая, и одна зарплата не решает проблем.

Выплата только лишь премиальных за 2015 год тоже нас не устроит. Если идет четвертый месяц, как мы не получаем денег, то как премиальные могут решить вопрос? Надо погасить все, потому что сколько раз уже нас обманывали.

На сегодняшний день мы договорились с партнерами, что команда не будет играть в воскресенье. Все в курсе. Так больше продолжаться не может. Самая главная игра в воскресенье с «Ростовом». Мы в двух очках от зоны стыковых матчей и можно все решить», – сказал Стеванович.

Также футболист подчеркнул, что все игроки «Мордовии» намерены обратиться в Палату по разрешению споров РФС.

Матч «Мордовия» – «Ростов» должен состояться в воскресенье, 1 мая. Начало запланировано на 14:30 по московскому времени.