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  • Стеванович: «Футболисты «Мордовии» договорились, что не будут играть с «Ростовом»

Стеванович: «Футболисты «Мордовии» договорились, что не будут играть с «Ростовом»

27 апреля 2016, 19:37
18

Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович рассказал о ситуации с задолженностями клуба перед игроками. По словам футболиста, команда не выйдет на матч 26-го тура РФПЛ против «Ростова».

«Сегодня опять приезжал человек из Саранска и сказал, что до пятницы или до 1 мая они отдадут одну зарплату или выплатят премиальные за 2015 год. Ситуация такова, что одна зарплата для нас ничего не значит. Задолженность очень большая, и одна зарплата не решает проблем.

Выплата только лишь премиальных за 2015 год тоже нас не устроит. Если идет четвертый месяц, как мы не получаем денег, то как премиальные могут решить вопрос? Надо погасить все, потому что сколько раз уже нас обманывали.

На сегодняшний день мы договорились с партнерами, что команда не будет играть в воскресенье. Все в курсе. Так больше продолжаться не может. Самая главная игра в воскресенье с «Ростовом». Мы в двух очках от зоны стыковых матчей и можно все решить», – сказал Стеванович.

Также футболист подчеркнул, что все игроки «Мордовии» намерены обратиться в Палату по разрешению споров РФС.

Матч «Мордовия» – «Ростов» должен состояться в воскресенье, 1 мая. Начало запланировано на 14:30 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Мордовия Ростов Стеванович Далибор
Комментарии (18)
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Chernyi Lis
1461775953
истерички..(( доиграть надо сезон как мужики!!! а потом в суд обращаться..и все выплатят..никуда не денутся...команда баб плять!!
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koli4ka
1461777010
Тут кажется уже попахивает не футболом, а чистым криминальным шантажом,жив договорняк,курилка!!!
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compka
1461778217
разводят на бабки сразу четыре клуба: ЦСКА, Зенит, Локомотив и Краснодар. если скинут - такой бабло получится, зарплата не нужна
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KARAT777
1461780471
РПФЛ куда смотрит ? Есть задолженность 1 месяц - ультиматум, 2 месяц - исключение из проффутбола и все.Не у кого проблем не будет. До начала сезона должна быть на счетах сумма которая расходуется на сезон, а не потом искать...
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multiscan
1461781827
Получается обычный договорняк! Ростовчане получают халявные 3 очка и,практически,чемпионство.
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zavex04
1461789907
Договорные матчи - dogz.tibidohs.ru
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чепушило
1461790478
Кони скольль проплатили вам, и на одну зарплату только?
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шеффилд таун
1461814641
НУ И ХЕР ,С НИМИ!!! ОДИН ХЕР В ПЕР.ДИВИЗИОНЕ УЖЕ ОДНОЙ НОГОЙ!!!
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samara94
1461819581
Да
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serhz
1461832396
За какие заслуги премия ? --как хорошо всё устроено !. последнее место -но премию дай. Вас ребята надо на работу с зарплатой 10-15 тыс.рублей -узнаете хоть как в России народ доживает.
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