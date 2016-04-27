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    «Спартак» оштрафован на 300 тысяч за поведение болельщиков в матче с «Мордовией»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, наложенных на «Спартак» за поведение болельщиков во время матча 25-го тура чемпионата России с «Мордовией». Напомним, что встреча проходила на стадионе «Открытие-Арена» и завершилась вничью – 2:2.

    «По матчу «Спартак» – «Мордовия» за использование пиротехники болельщиками «Спартака» оштрафовать клуб на 100 тыс. рублей. За демонстрацию несогласованного баннера, содержащего ненормативную лексику, оштрафовать «Спартак» на 200 тыс. рублей.

    Помимо этого, клуб условно наказан закрытием секторов трибуны на один домашний матч. Испытательный срок продлится до 26 сентября 2016 года. В случае повторного нарушения порядка болельщиками «Спартака» к клубу будут применены реальные санкции в виде закрытия трибуны, на которой произойдет нарушение», – заявил Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.04.2016 17:49
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