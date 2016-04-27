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    Малафеев: «Зенит» способен изменить расклад в чемпионской гонке»

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказал мнение о командах, способных побороться за золотые медали РФПЛ.

    «ЦСКА и «Ростов» выглядят фаворитами «золотой гонки». Плюс график у них в концовке не самый сложный. Но и у «Зенита» он вполне приемлемый. А такие соперники в двух последних турах, как «Локо» и «Динамо», — лишь дополнительный стимул. Так что говорю искренне — борьба за чемпионство еще не закончена.

    Классные команды могут многое изменить и за пять туров. «Зенит» — одна из них. Поэтому расклад на финише среди пятерки лидеров по-прежнему может оказаться любым.

    При этом скажу честно — если «Ростов» не станет чемпионом, сильно переживать по этому поводу не буду, поскольку в первую очередь все равно думаю о «Зените». А если мы все же возьмем золото — для меня, в год завершения карьеры, это и вовсе окажется вещью очень знаковой», – сказал Малафеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.04.2016 12:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67

      Lenine 27 апреля 2016, 16:58

      Ну, судя по соперникам у ЦСКА больше шансов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 апреля 2016, 14:24

      Ростов станет чемпионом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 апреля 2016, 13:38

      Очень плохо у Малафеева с арифметикой...

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