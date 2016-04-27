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Черчесов: «Я не совсем доволен тем, как играет «Легия»

27 апреля 2016, 09:58
3

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов не считает, что его команда играет идеально. Напомним, что подопечные российского специалиста занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Польши, но, по мнению Черчесова, им есть куда расти.

«Честно говоря, я не совсем доволен тем, как играет «Легия». Есть команды, которые показывают более качественный футбол. Нужно смотреть не только на соперников в Польше, но и на глобальное развитие футбола. Ориентироваться следует на тех, кто играет лучше тебя. Стараюсь, чтобы каждый игрок стремился максимально реализовать свой потенциал. Футболисты — главные элементы команды. Тренер без игроков — это ничто.

Что касается местного футбольного устройства, то в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Я приехал в чужую страну и с уважением отношусь к тому, как здесь все работает. В любом случае у меня нет выбора. Я должен подстраиваться под местные правила. Если их нельзя изменить, то нет смысла тратить время и понапрасну сотрясать воздух», — приводит слова Черчесова PilkaNozna.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Легия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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FanatSerj
1461742219
И тут Виллаша Боаша носом в санные тряпки ткнули ))
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hodyrev
1461744050
Легия выйграет лигу чемпионов!
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Igreks
1461751624
Мля, Чмерьчемесов. Прям гусский Моур)) Смещной.) Красиво тролить журналюг это еще не значит что ты тренер хорошего качества.
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