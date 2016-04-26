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    Мамаев: «Это правда, что я мог стать игроком «МЮ»

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в эфире канала «Матч ТВ» рассказал о том, что во время выступления за ЦСКА мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

    «Это правда, что я мог стать игроком «МЮ». Я на тот момент отдыхал в Америке, был отпуск. Мне позвонил Тошич. Сказал, что со мной хотят связаться. Он мне два дня не мог дозвониться, потому что была большая разница во времени. Тошич сказал, чтобы я перезвонил.

    Я перезваниваю, и люди мне говорят, что есть интерес со стороны какой-то команды. Они до последнего не говорили, от какой именно команды. Только прилетев в Москву и встретившись с отцом, они сказали. Когда отец мне позвонил, я ему говорю: «Ты ничем не ошибся?»

    Потом мне прислали все бумаги, позвонили представители «Манчестера» и сказали, что пока с визой не получается. Это было в начале января. Сказали, что надо подождать. Не звонил ли мне сэр Алекс Фергюсон? Он звонил Тошичу», – сказал Мамаев.

    По словам футболиста, трансфер не состоялся из-за недостаточного количества игр за сборную.

    «Клубы между собой договорились. Сколько «МЮ» был готов заплатить? Не буду об этом говорить. Но это меньше десяти миллионов фунтов. А зарплата была больше, чем в ЦСКА, да. Где я был, когда стало понятно, что трансфер не состоится? Мы были на сборах, прилетели на первый сбор в Испанию. Когда Тошич меня увидел, то спросил, что я там делаю. Он был в курсе всего. Когда позвонили и сказали, что не получается поставить рабочую визу, потому что у меня нет достаточного количества игр за сборную, я подумал, что жизнь идет дальше, ничего страшного».

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.04.2016 23:01
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 27 апреля 2016, 09:48

      Да это Тошич просто хотел поржать,а Мамаев поверил)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 27 апреля 2016, 08:38

      Мамай явно набивает себе цену

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 27 апреля 2016, 07:59

      Зачем он раз год говорит это?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 27 апреля 2016, 07:42

      С отцом, с Тошичем, с мамой, с кухаркой, с кем только не переговорили о трансфере, только не с Мамаевым, чушь несет всякую.
      Если клуб заинтересован, подписывают пацанов 17 летних.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 27 апреля 2016, 07:23

      Широков уже доболтался до скамейки запасных)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 27 апреля 2016, 07:21

      неужели в "Краснодаре" открылась штатная должность заместителя Широкова??)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 27 апреля 2016, 07:20

      приснилось??какой мю???

      -1
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 27 апреля 2016, 04:46

      да нууу...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +22

      greg51 27 апреля 2016, 00:12

      а сколько нужно матчей за сборную?

      0
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 > greg51 27 апреля 2016, 02:29

      10 матчей и более.

      0
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 27 апреля 2016, 00:08

      Да, да, это жесть. У меня такая же была история на днях. Ох уж эти матчи за сборную(

      5
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