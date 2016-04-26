Мухаметшин: «Не будем тренироваться, пока не выплатят долги»

Нападающий «Мордовии» Руслан Мухаметшин рассказал о решении игроков бойкотировать тренировки.

«Игроки решили не тренироваться. Мы вышли на поле, постояли и разошлись. Сели в автобус и поехали на базу.

С нашей стороны эта мера, можно сказать, жест отчаяния. Пусть люди поймут, на что мы готовы. Не будем тренироваться, пока не выплатят долги.

Не знаю, в курсе ли глава республики. Многие говорят, что ему не доводят всю информацию о ситуации в клубе. Точно не знаю. Возможно, завтра будет встреча с ним.

Игра с «Ростовом» в любом случае состоится. Но тренироваться мы не планируем до погашения долгов. Только индивидуально поддерживать форму будем», – сказал Мухаметшин.