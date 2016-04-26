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    Шляхтин: «У «Крыльев» есть право выкупа Молло, но интерес к нему может быть и у ведущих клубов РФПЛ»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил о том, что клуб имеет право первоочередного выкупа трансфера полузащитника «Сент-Этьена» Йоана Молло, выступающего за самарцев на правах аренды.

    «Что касается Йона Молло, то его арендное соглашение заканчивается после нынешнего чемпионата. У «Крыльев» есть право выкупить игрока за фиксированную сумму, которая прописана в соглашении «Крыльев» с «Сент-Этьеном». Еще во время переговоров о переходе Молло нам удалось снизить цену выкупа, тем не менее, для «Крыльев» она остается ощутимой. Надо отметить, что Молло стоит этих денег.

    Вопрос в том, смогут ли «Крылья» позволить себе такие расходы, будут ли у нас такие возможности. Бюджет на следующий сезон еще будет утверждаться, и мы непременно учитываем вопросы комплектования состава. Опять же, помимо выкупа и сам Молло должен согласиться остаться в «Крыльях» и на условия личного контракта. Молло ярко себя проявляет, и неудивительно, что интерес к нему могут проявлять ведущие команды российской премьер-лиги, возможно, и зарубежные клубы. Участвовать в гонке бюджетов мы не можем. Да и у самого футболиста могут быть амбиции бороться за медали чемпионата, выступать в еврокубках.

    Можно было бы, конечно, предложить игрокам шикарные контракты, только как бы потом клуб выполнял все эти обязательства, не имея соответствующих ресурсов? Это прямая дорога к будущим финансовым проблемам. «Крылья» прежде уже это проходили. До сих пор аукается. Поэтому сегодня «Крылья» живут по средствам, в том числе и зарплатный фонд формируется исходя из текущего бюджета», – сказал Шляхтин.

    Сообщается, что активный интерес к Молло проявляют два московских клуба «Спартак» и «Локомотив».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.04.2016 17:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +142

      SERG63 29 апреля 2016, 15:50

      Будем надеется что останется в команде и поможет.

      0
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      Рейтинг: +14

      19Beast86 27 апреля 2016, 23:43

      Уедет скорее всего он из Самары!

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 27 апреля 2016, 09:22

      интересно сколько он стоит

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