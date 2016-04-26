Бендтнер получит почти полтора миллиона евро в качестве компенсации

Нападающий Никлас Бендтнер, который вчера досрочно разорвал свой контракт с «Вольфсбуром» по согласию сторон, получит компенсацию от клуба в размере 1,4 миллиона евро. Зарплата датчанина в немецком клубе составляла 3 миллиона евро в год.

«Когда мы подписывали контракт с Никласом, обе стороны взяли на себя определенные обязательства. После почти двух лет работы мы пришли к выводу, что они не выполняются ни для него, ни для нас. Поэтому продолжение сотрудничества не имело смысла», – рассказал спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс о причинах разрыва контракта.

Напомним, что соглашение было рассчитано до середины 2017 года.