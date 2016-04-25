Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Стратегия развития футбола в России будет скорректирована»

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, какой будет Стратегия развития футбола в России до 2030 года.

    «Основные направления развития футбола уже обсуждены. Нельзя сказать, что это абсолютно новая стратегия. Просто она будет скорректирована с учетом новых приоритетов, вот и все.

    Ну и, конечно, она будет более прагматичная. В ней будут публичные обязательства, публичные ориентиры – они будут сформулированы так, чтобы все увлекающиеся футболом люди видели, к чему вообще идет российский футбол.

    В частности, будут прописаны конкретные критерии, цифры, чтобы все видели, куда мы двигаемся», – сказал Мутко.

    Стратегия развития футбола должна быть утверждена на осенней конференции РФС.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.04.2016 19:41
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 25 апреля 2016, 21:42

      Самая главная стратегия. что-бы молодежь поняла что у них есть все шансы играть за российские клубы.Лимит легионеров не более 3 на матч. И тогда футбол станет родным и своим. А кто скажет что без легионеров мы ноль. посмотри на игры 90 наших клубов. А лучше вообще пусть убирается из страны.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 25 апреля 2016, 21:42

      стратеги, блин. Молоть языком горазды. А как до дела так они стратегии до 2030 разрабатывают. Деньги вкладывать надо в спортакадемии, поля хорошие строить, тренеров поощрять, чтобы ребятишек с малолетства учили ИГРАТЬ в футбол. Вот Краснодар. И академия своя и дети при деле и тренеры заинтересованы. И никакой стратегии. И я уверен скоро мы результат увидим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +69

      Himik356 25 апреля 2016, 20:57

      Стратеги блин !!! Зае***и пиз**** только матом можно комментировать Мудко!!
      В каждом городе постройте школы с нормальными тренерами вот вся стратегия!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 25 апреля 2016, 20:48

      Если без эмоций, то коррекция нужна уже давно, и неслабая. А если сгустить краски, то хорош впустую трепать языком и месить деньги, тов. Мутко! Либо исправлять ситуацию в корне, либо не брехать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 апреля 2016, 20:15

      О чем молоти языком?
      Лишь бы молотить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      ftftd 25 апреля 2016, 20:06

      Зае.бали все эти стратеги ху.е.вы!!!!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11