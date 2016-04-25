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    Варга: «К Соузе есть большой интерес не только со стороны «Зенита»

    Агент главного тренера «Фиорентины» Паулу Соузы Шандор Варга подтвердил интерес к специалисту со стороны российского «Зенита».

    «Действительно, к нему есть большой интерес не только со стороны «Зенита», но и других клубов. Но никакой конкретики нет, он тренирует команду. К нему есть интерес, но никаких прямых переговоров с ним нет.

    Недавно на один из матчей «Фиорентины» приезжал главный селекционер «Зенита» Хенк ван Стее, и они вместе поужинали. Они давно знают друг друга. И, естественно, пошли слухи. Но этот селекционер не тот человек, который решает судьбу главных тренеров в «Зените», я так думаю.

    С «Фиорентиной» у Соузы долгосрочный контракт, продлевать там особенно нечего, он только недавно пришел в клуб. Его работа очень интересна – со скромным составом «Фиорентины», который тянет на 8-9-е место, в январе он поднялся на первую строчку.

    Паулу как раз такой человек, который очень легок на подъем и очень легко адаптируется. Его даже интересуют другие страны в плане культуры. Например, Марчелло Липпи говорил, что может работать лишь в Италии. Но Паулу другой человек, он может поехать куда угодно», – рассказал Варга.

    Напомним, что по окончании текущего сезона «Зенит» покинет нынешний главный тренер Андре Виллаш-Боаш.

    Источник: ТАСС

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    25.04.2016 15:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 25 апреля 2016, 17:11

      Комментарий удален.

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