Лено ведет переговоры с «Тоттенхэмом»

Вратарь «Байера» Бернд Лено близок к переезду в Англию, где в его услугах заинтересован «Тоттенхэм», сообщает Sport1. Известно, что сейчас стороны находятся в процессе обсуждения деталей такого трансфера. В действующем контракте голкипера прописана сумма отступных, которая составляет 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Лено сыграл 47 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 55 мячей. По данным Transfermarkt, сумма трансфера футболиста оценивается в 16 миллионов евро.