«Челси» готов заплатить за Мхитаряна 60 миллионов

мне кажется ему по стилю игры больше юве подходит. да и зачем ЕМУ ЧЕЛСИ, КОМАНДА КОТОРАЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ДАЖЕ В Л.Е НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ...
Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна, о чем сообщает BamS.
Представители лондонского клуба уже вышли на связь с «Боруссией» и предложили за футболиста сборной Армении свыше 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 29 матчах чемпионата Германии, став автором 11 голов и 13 голевых передач.