«Челси» готов заплатить за Мхитаряна 60 миллионов

Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна, о чем сообщает BamS.

Представители лондонского клуба уже вышли на связь с «Боруссией» и предложили за футболиста сборной Армении свыше 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 29 матчах чемпионата Германии, став автором 11 голов и 13 голевых передач.