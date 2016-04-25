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    «Челси» готов заплатить за Мхитаряна 60 миллионов

    Лондонский «Челси» заинтересован в приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна, о чем сообщает BamS.

    Представители лондонского клуба уже вышли на связь с «Боруссией» и предложили за футболиста сборной Армении свыше 60 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 29 матчах чемпионата Германии, став автором 11 голов и 13 голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.04.2016 07:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +84

      АНДО 3 мая 2016, 19:27

      мне кажется ему по стилю игры больше юве подходит. да и зачем ЕМУ ЧЕЛСИ, КОМАНДА КОТОРАЯ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ДАЖЕ В Л.Е НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ...

      0
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      Рейтинг: +20

      deamonson 26 апреля 2016, 10:52

      Гена не вздумай, там тебя погубят.

      1
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      Рейтинг: +10

      goleodor101 25 апреля 2016, 21:34

      Мхитару следует играть в Италии, тамошний игровой стиль ему подходит. Он даже сможет стать вторым Пирло, если будет сильно стараться. А в Англии его сломают..

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 25 апреля 2016, 16:28

      45 миллионов и это при том что у меня армянские корни

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 25 апреля 2016, 11:22

      Не стоило бы ему переходить, менять клуб на более слабый.......(((

      0
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      Рейтинг: +18

      Svarnoy14 25 апреля 2016, 10:55

      60 млн. это перебор

      -1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Svarnoy14 25 апреля 2016, 11:22

      за такого игрока это вовсе не перебор

      1
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