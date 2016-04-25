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Марез – лучший футболист сезона в АПЛ

25 апреля 2016, 01:13
18

Ассоциация профессиональных футболистов признала полузащитника «Лестер Сити» Рияда Мареза лучшим игроком нынешнего сезона чемпионата Англии.

Стоит отметить, что алжирский хавбек стал первым из африканцев, кто удостоился этой награды.

В этом сезоне АПЛ Марез провел 34 матча, в которых забил 17 голов и сделал 11 результативных передач. Благодаря его усилиям «Лестер» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице и претендует на золотые медали.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Лестер Марез Рияд
Комментарии (18)
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ari-_uri_94
1461547282
Заслужил парень. Тащит Лестер с Варди
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crusadere
1461556072
красавчик
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KELT88
1461559005
из грязи в князи)) молодец))
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Denis SPb
1461575108
Подскажите, пожалуйста, кто знает: 1. Почему Марез, а не Варди? 2. Почему так рано определяют лучшего игрока, ещё же несколько игр до завершения?
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Raxor
1461581264
ну в лестере 3 топыча: марез, варди и канте
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ARMEN13
1461581792
Вся троица достойна. Марез красавчег!
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Kybik-Pybik
1461582473
Молодчага! Бомбезная игра! Только бы не поспешил с выбором продолжения карьеры!
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zorr
1461590023
Безусловно лучший игрок чемпионата, мне вспоминается некоторые матчи где лестор уступая в счете, благодаря усилиям мареза возврашялся в игру
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Rash0559
1461633402
Хорош Мерез, хотя как минимум ещё один парень заслуживает эту награду из лис..
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Tri
1461655766
Заслужил, наверное если продолжит так играть, скоро в Реал возьмут.
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