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    Джанаев догнал Филимонова по продолжительности сухой серии в РФПЛ

    В поединке 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» со счетом 3:0 обыграл «Зенит». Голкипер хозяев Сослан Джанаев вновь сохранил свои ворота в неприкосновенности, что позволило ему увеличить свою сухую серию до 720 минут.

    По этому показателю 29-летний вратарь обошел голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, в активе которого 717 минут без пропущенных голов, и сравнялся с бывшим стражем ворот «Спартака» Александром Филимоновым.

    Отметим, что рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионате России принадлежит голкиперу «Локомотива» Руслану Нигматуллину, не пропускавшему на протяжении 939 минут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 21:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +91

      grigkh 25 апреля 2016, 18:35

      С такой обороной, как у Ростова, он еще долго не пропустит

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 апреля 2016, 06:52

      Браво, Сослан! Могла только предполагать какого надёжного голкипера приобрёл "Ростов"!

      0
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      ...
      Рейтинг: +24

      Xendz > арейская 25 апреля 2016, 10:16

      Это заслуга всей команды. Что не умаляет достоинств Джанаева.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 25 апреля 2016, 03:14

      Спартаковская школа!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      Hansson > Romio-xxx 25 апреля 2016, 08:46

      Смешной ты, школа ЦСКА у него за плечами

      0
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 25 апреля 2016, 00:21

      Молодцы вся крманда

      1
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 24 апреля 2016, 23:56

      Был бы помоложе можно было б в сборную, хотя щас нет нужды на этой позиции, да и вспоминая его давнишние косяки...да и вообще, пожалуй, по большему счёту это заслуга тактических действий Бердыева и защитников

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 24 апреля 2016, 23:52

      Курбан Бекиевич всегда начинает с хорошей обороны!!! И это правильно!!!
      Вперёд, подтягивать атакующий потенциал! С контратаками всё хорошо, теперь тренировать позиционное наступление, когда нужно играть 1-м номером! С игрой 2-м номером проблем практически нет - молодцы!!!
      Ростов, успехов!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 апреля 2016, 23:16

      Осьминог молодец

      2
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      Рейтинг: +1297

      compka 24 апреля 2016, 22:19

      Главное Акинфеева обогнал !

      8
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 апреля 2016, 22:13

      Нужно догнать и Нигматуллина!

      4
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      Рейтинг: +28

      sany85 24 апреля 2016, 22:05

      защита норм!

      6
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